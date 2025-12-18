Napoli armi e altarini per il 15enne Emanuele Tufano | scattano otto arresti alla Sanità

A Napoli, nel cuore del rione Sanità, un’operazione dei carabinieri ha portato all’arresto di otto persone coinvolte in un giro di armi, munizioni e altarini, con il via libera dei clan Sequino Savarese. L’indagine, che ha svelato un pericoloso sistema di illegalità, ha concluso con un blitz che ha colpito duramente i soggetti responsabili, sottolineando ancora una volta la lotta delle forze dell’ordine contro il crimine.

Armi, munizioni e altarini con il via libera dei clan Sequino Savarese. Blitz e arresti al rione Sanità, sono otto i soggetti finiti in cella al termine delle indagini dei carabinieri sotto.

