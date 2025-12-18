Napoli agguato mortale nella notte a Scisciano | ucciso Ottavio Colalongo

Nella quiete notturna di Scisciano, un agguato mortale ha sconvolto la comunità. Ottavio Colalongo ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire, lasciando sgomento e incertezza tra i cittadini. La chiamata d’emergenza non ammetteva esitazioni: “Hanno sparato”. Un episodio che riaccende il timore di violenza e insicurezza nella zona, chiedendo risposte e giustizia.

La chiamata al numero di emergenza non lasciava spazio a dubbi: "Hanno sparato". All'arrivo dei soccorritori in via Giuseppe Garibaldi, a Scisciano (Napoli), la scena era già tragicamente chiara. Sull'asfalto giaceva il corpo senza vita di Ottavio Colalongo, 48 anni, con precedenti penali. L'omicidio, avvenuto la sera del 17 dicembre, presenta tutte le caratteristiche di un'esecuzione pianificata. Raffica di colpi in strada: l'esecuzione. Dalle prime ricostruzioni emerge che Colalongo viaggiava su uno scooter SH, probabilmente di ritorno a casa, quando una moto di grossa cilindrata, una Transalp, lo ha affiancato.

