Napoli aggredita dall’ex compagno fuori dal Commissariato | i poliziotti lo notano dalle telecamere e lo arrestano

A Napoli, un episodio di violenza domestica si è concluso con l’arresto di un uomo dopo un’aggressione ai danni dell’ex compagna fuori dal Commissariato. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, allertate dalle telecamere di sorveglianza, ha permesso di intervenire prontamente e garantire la sicurezza della donna. Un ulteriore esempio dell’importanza della tecnologia nella lotta alla violenza di genere.

L’intervento per l’ennesimo episodio di violenza domestica a Napoli è scattato grazie alle telecamere di videosorveglianza. A Secondigliano, proprio attraverso gli occhi elettronici, gli agenti del locale Commissariato, mentre si trovavano negli uffici, hanno notato e fermato prontamente un uomo di 40 anni che stava strattonando la sua ex compagna, la quale, visibilmente in difficoltà, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

