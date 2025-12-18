Nadia Rinaldi e l’incubo della chirurgia | Rischiavo la vita ero diventata verde
Nadia Rinaldi condivide il suo doloroso percorso tra rischi e paure legati a un intervento di chirurgia estetica. In un racconto intenso a La Volta Buona, l’attrice rivela come un’infezione grave abbia trasformato il post-operatorio in un incubo, mettendo a rischio la sua vita e lasciandola senza seno per oltre un anno. Un’esperienza che ha segnato profondamente la sua vita e la sua lotta contro le complicazioni.
Il drammatico racconto a La Volta Buona: un anno e mezzo senza seno dopo l'infezione choc Il post-operatorio degenerato in una scena da CSI Nadia Rinaldi ha affidato ai microfoni di Caterina Balivo il racconto di uno dei periodi più bui della sua vita, legato alle gravissime complicazioni seguite a un intervento di chirurgia estetica.
