Nadia Rinaldi e l’incubo della chirurgia | Rischiavo la vita ero diventata verde

Nadia Rinaldi condivide il suo doloroso percorso tra rischi e paure legati a un intervento di chirurgia estetica. In un racconto intenso a La Volta Buona, l’attrice rivela come un’infezione grave abbia trasformato il post-operatorio in un incubo, mettendo a rischio la sua vita e lasciandola senza seno per oltre un anno. Un’esperienza che ha segnato profondamente la sua vita e la sua lotta contro le complicazioni.

