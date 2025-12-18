Naaeba oltre 150 interventi a tutela di ambiente e benessere animale nella Bassa Bergamasca orientale

Naaeba si distingue come punto di riferimento nella Bassa Bergamasca orientale, con oltre 150 interventi dedicati alla tutela dell’ambiente e del benessere animale a Romano di Lombardia. Un presidio attivo e costante, impegnato a proteggere il territorio e promuovere pratiche sostenibili. La loro azione rappresenta un impegno concreto per un futuro più verde e rispettoso degli esseri viventi e delle risorse naturali.

Romano di Lombardia. Un presidio sempre più efficace per la tutela del territorio, dell'ambiente e del benessere animale. Il Naaeba (Nucleo accertamenti ambientali e benessere animali della polizia locale del Distretto della Bassa Bergamasca orientale ) ha chiuso l'anno con un aumento delle segnalazioni e dei servizi effettuati, confermandosi punto di riferimento per cittadini e amministrazioni comunali. Nel 2025 il nucleo ha ricevuto 127 segnalazioni ed effettuato 152 interventi specifici. Gli ambiti di intervento hanno spaziato dall'ambiente (77 interventi) al benessere animale (16), dal decoro urbano e disturbo della quiete pubblica (24) all'edilizia (6) e alle attività produttive (4).

