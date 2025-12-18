My name is Luca Ballata con Vialli | aprono oggi le prevendite per l’evento al Teatro Regio di Torino

Oggi aprono le prevendite per “My name is Luca. Ballata con Vialli”, un evento speciale al Teatro Regio di Torino. Promosso dalla Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus, con il patrocinio di enti locali, l’appuntamento si terrà il 19 gennaio alle 20, offrendo un’occasione unica di confronto e solidarietà.

