My name is Luca Ballata con Vialli | aprono oggi le prevendite per l’evento al Teatro Regio di Torino
Oggi aprono le prevendite per “My name is Luca. Ballata con Vialli”, un evento speciale al Teatro Regio di Torino. Promosso dalla Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus, con il patrocinio di enti locali, l’appuntamento si terrà il 19 gennaio alle 20, offrendo un’occasione unica di confronto e solidarietà.
Aprono oggi le prevendite per i biglietti di “My name is Luca. Ballata con Vialli”, l’evento promosso dalla Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus, con il patrocinio del Comune di Torino e della Regione Piemonte, in programma il 19 gennaio alle ore 20.00, per la prima volta nella prestigiosa cornice . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Vialli, Massimo Mauro annuncia: «Faremo una festa per Luca al Teatro Regio di Torino. Ci saranno attori e cantanti, lui non si ricorda ma si festeggia». Quando si svolgerà l’evento
Leggi anche: Aprono da oggi le prevendite per il film evento “I LOVE LUCCA COMICS & GAMES”
My name is Luca. Ballata per Vialli: una serata benefica da tutto esaurito - Ballata per Vialli” è stata un trionfo di sentimenti, ricordi, sorrisi, cori e solidarietà. ligurianotizie.it
My name is Luca. Ballata per Vialli all Carlo Felice serata benefica - Ad un anno dalla scomparsa del campione, promossa dalla Fondazione Vialli e Mauro L’Appuntamento è per il’8 gennaio al Teatro Carlo Felice di Genova. ligurianotizie.it
Con "My name is Luca,ballata per Vialli" l'omaggio di Genova - Una serata per "festeggiare" Gianluca Vialli ad un anno dalla sua prematura scomparsa. ansa.it
THE SNOW AND ITS MAGNIFICENT SILENCE. “There is no other that is worthy of the name of silence, other than that of the snow on the roof and on the ground.” - Erri De Luca Discover the new FRATIHOME collection on Fratihome.com - “Non ce n’è un altro - facebook.com facebook
Luca #Percassi: “Nostro primo obiettivo è raggiungere la salvezza il primo possibile. Non possiamo permetterci di non aver un approccio al 100% in campionato. Ora dobbiamo far punti: col #Cagliari partita delicata e importante per la classifica”. #Atalanta x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.