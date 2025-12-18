© Juventusnews24.com - My name is Luca. Ballata con Vialli: a Torino la seconda edizione della serata evento per celebrare l’ex attaccante. Tutti i dettagli

My name is Luca. Ballata con Vialli: la Fondazione lancia la seconda edizione al Teatro Regio con Chiellini e Buffon. Tutti i dettagli dell’evento. A tre anni dalla sua dolorosa scomparsa, il ricordo di Gianluca Vialli continua a vivere pulsante nel cuore di Torino e di tutto il popolo bianconero. Si aprono oggi ufficialmente le prevendite per “My name is Luca. Ballata con Vialli”, la seconda edizione della grande serata evento promossa dalla Fondazione Vialli e Mauro. L’appuntamento è fissato per il 19 gennaio nella prestigiosa cornice del Teatro Regio, un palcoscenico d’eccezione per celebrare l’uomo e il campione che alzò al cielo l’ultima Champions League della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all'argomento.

