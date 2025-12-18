Musiche di Natale canti di pellegrini e gospel il liceo Mariotti regala emozioni alla città

Il liceo Mariotti di Perugia accende le emozioni natalizie con un concerto speciale nella basilica di San Pietro. Gli studenti, insieme ai cori degli istituti Perugia 4, 11, 14 e Bonfigli, interpretano musiche di Natale, canti di pellegrini e gospel, regalando alla città un momento di pura magia e solidarietà, simbolo di unione e tradizione durante le festività.

Un concerto di Natale offerto come dono alla città di Perugia. È quello eseguito dagli studenti del liceo Mariotti nella basilica di San Pietro, in collaborazione con i cori degli istituti Perugia 4, 11 e 14 e Bonfigli.Ricco il programma musicale che ha spaziato dalle note di "Stella Splendens".

