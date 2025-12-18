© Laprimapagina.it - MUSICA – MZQ EDIZIONI MUSICALI PRESENTA LA PRODUZIONE DI: “CELLO & PIANO RESONANCES” CON IL DUO LUCA PINCINI E GILDA BUTTA’

MZQ EDIZIONI MUSICALI PRESENTA LA PRODUZIONE DI: "CELLO & PIANO RESONANCES" CON IL DUO LUCA PINCINI E GILDA BUTTA' Un'opera da collezionare prodotta da Manuela Petrozzi e il M° Mario Zannini Quirini registrata a Roma presso i prestigiosi Lead Recording Studios. ROMA – Due grandi artisti del panorama musicale internazionale, il Violoncellista e compositore Luca Pincini e la Pianista Gilda Buttà, insieme in una raccolta da collezionare dal titolo "Cello & Piano Resonances" produzione MZQ Edizioni Musicali per la Lead Records. Il M° Mario Zannini Quirini e Manuela Petrozzi presentano questo nuovo lavoro discografico realizzato presso i Lead Studios di Roma che dal 1982 sono un importante punto di riferimento per artisti di chiara fama e giovani talenti: una struttura di oltre mille metri quadrati situati nel cuore della Capitale, dotata di tutti i migliori strumenti musicali e dei più sofisticati sistemi di registrazione.

