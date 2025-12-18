MUSICA – MZQ EDIZIONI MUSICALI PRESENTA LA PRODUZIONE DI | CELLO & PIANO RESONANCES CON IL DUO LUCA PINCINI E GILDA BUTTA’

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
musica 8211 mzq edizioni musicali presenta la produzione di cello amp piano resonances con il duo luca pincini e gilda butta8217

© Laprimapagina.it - MUSICA – MZQ EDIZIONI MUSICALI PRESENTA LA PRODUZIONE DI: “CELLO & PIANO RESONANCES” CON IL DUO LUCA PINCINI E GILDA BUTTA’

MZQ EDIZIONI MUSICALI PRESENTA LA PRODUZIONE DI:   “CELLO & PIANO RESONANCES” CON IL DUO LUCA PINCINI E GILDA BUTTA’   Un’opera da collezionare prodotta da Manuela Petrozzi e il M° Mario Zannini Quirini  registrata a Roma presso i prestigiosi Lead Recording Studios.   ROMA – Due grandi artisti del panorama musicale internazionale, il Violoncellista e compositore Luca Pincini e la Pianista Gilda Buttà, insieme in una raccolta da collezionare dal titolo “Cello & Piano Resonances” produzione MZQ Edizioni Musicali per la Lead Records. Il M° Mario Zannini Quirini e Manuela Petrozzi presentano questo nuovo lavoro discografico realizzato presso i Lead Studios di Roma che dal 1982 sono un importante punto di riferimento per artisti di chiara fama e giovani talenti: una struttura di oltre mille metri quadrati situati nel cuore della Capitale, dotata di tutti i migliori strumenti musicali e dei più sofisticati sistemi di registrazione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Leggi anche: Petrolchimico, il nodo urea rosa: “Yara, senza un piano entro il 2028, si rischia lo stop della produzione”

Leggi anche: Musica dark, mistero e cultura nella chiesa luterana: Mal di luna presenta “Gotico nel gotico”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.