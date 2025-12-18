Musica giochi e solidarietà a Forlimpopoli

A Forlimpopoli il Natale si vive tra musica, giochi e solidarietà, grazie a un ricco calendario di eventi promossi dall’amministrazione comunale e le associazioni locali. Un periodo di festa che unisce divertimento e spirito di comunità, offrendo occasioni di condivisione e solidarietà per grandi e piccini.

Prosegue a ritmo serrato il programma di eventi promossi dall’amministrazione comunale di Forlimpopoli, in collaborazione con le molte associazioni che animano il paese, per il periodo natalizio. Oggi il Verdi ospiterà alle 18 ‘Natale, lezioni a porte aperte’, l’esibizione di tutti i corsi del Gruppo Danza Forlimpopoli. Domani alle 21 al Verdi si terrà il concerto ‘Pranvera Balcan’. Uno dei momenti centrali sarà il Presepe Vivente ‘Nel deserto aprirò una strada’, a cura dei giovani della Comunità Cristiana di Forlimpopoli. Sabato, dalle 15, i visitatori potranno attraversare le scene allestite nei torrioni della Rocca, vivendo un’esperienza immersiva che unisce spiritualità, riflessione e tradizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

