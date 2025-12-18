Musica e Relazioni domenica 21 dicembre il concerto all' Auditorium Tamburi della Mole Vanvitelliana
Domenica 21 dicembre alle 11:00, l'Auditorium Tamburi della Mole Vanvitelliana di Ancona ospita
Domenica 21 dicembre alle ore 11:00 l’Auditorium TAMBURI della Mole Vanvitelliana di Ancona ospita l’incontro MUSICA & RELAZIONI, che vedrà protagonisti gli ensemble strumentali, l’orchestra giovanile e il coro giovanile e di voci bianche di ZonaMusica – La Città dei Suoni. Accompagnati dai loro. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
