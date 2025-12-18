Musica e canto nei corsi preparto | un percorso per accompagnare le mamme in gravidanza
Scopri un percorso speciale di musica e canto pensato per accompagnare le mamme in gravidanza durante i corsi preparto all'Ospedale Galliera. Un'esperienza che favorisce il rilassamento, il benessere e la connessione con il proprio bambino, rendendo il cammino verso la nascita ancora più sereno e armonioso.
Al Galliera le mamme in gravidanza possono partecipare a un’attività musicale pensata per accompagnarle lungo tutto il periodo dei corsi preparto. L’iniziativa, unica in Liguria, affianca il percorso tradizionale con incontri di ascolto e pratica musicale rivolti alle future mamme.L’attività. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: All'ospedale San Paolo ripartono i corsi preparto: al via i nuovi incontri per i futuri genitori
Leggi anche: Dai corsi con gli strumenti al canto, taglio del nastro per la Scuola di musica
Corsi di chitarra, canto, musica d’insieme e ballo. Pronto il programma dell’anteprima di primavera - Si scaldano i motori in attesa della nuova edizione del Toscana Django Festival 2025 (2- lanazione.it
Un’estate in musica con i corsi di canto e strumento di Proxima Music - Il tradizionale anno didattico terminerà con le cinque serate di concerti della rassegna Proxima Live in ... lanazione.it
Ecco la nuova scuola di musica, corsi per bambini e adulti - Inaugurata la Scuola di Musica di Riolunato con corsi di fisarmonica, tastiera, canto moderno. ilrestodelcarlino.it
Eleonora Scopelliti - Dolce GraviDanza | 1° Tutorial - Acqua
– La musica che emoziona, la prevenzione che salva. Un appuntamento speciale dedicato alla salute, alla solidarietà e alla bellezza del canto. Con la partecipazione straordinaria del - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.