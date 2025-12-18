Musica e canto nei corsi preparto | un percorso per accompagnare le mamme in gravidanza

Scopri un percorso speciale di musica e canto pensato per accompagnare le mamme in gravidanza durante i corsi preparto all'Ospedale Galliera. Un'esperienza che favorisce il rilassamento, il benessere e la connessione con il proprio bambino, rendendo il cammino verso la nascita ancora più sereno e armonioso.

