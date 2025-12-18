Museo divino | la Questura di Agrigento protagonista di Polizia Moderna

Scopri il ruolo della Questura di Agrigento attraverso la rubrica “Questura del mese” su Polizia Moderna. Un’occasione per conoscere da vicino le attività e le sfide di questa importante istituzione, simbolo di sicurezza e impegno sul territorio. Un viaggio nel cuore della polizia agrigentina, tra professionalità e dedizione, che rende ancora più vivo il rapporto con la comunità.

È la Questura di Agrigento la protagonista - per la rubrica la “Questura del mese” - di Polizia Moderna, il mensile ufficiale dell'istituzione. A raccontare cosa davvero sia la città dei Templi - realtà dalle tante contraddizioni “al punto da poter costituire la metafora del mondo intero”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Polizia, la questura di Perugia in festa per il santo patrono Leggi anche: Questura di Caserta protagonista alla Settimana della Protezione Civile | FOTO Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Sea Watch, diffusa la foto segnaletica di Carola Rackete: indagine della questura di Agrigento. Pd attacca: “Salvini chiarisca” - È stata diffusa in Rete la foto segnaletica di Carola Rackete, la capitana della Sea Watch 3 detenuta dopo lo sbarco dei migranti a Lampedusa. ilfattoquotidiano.it Agrigento, la Polizia e l’Asp insieme per la prevenzione dei tumori - La Questura di Agrigento ha predisposto una giornata di sensibilizzazione per migliorare il benessere del personale della Polizia di Stato, dell’Amministrazione civile del Ministero dell’Interno e dei ... grandangoloagrigento.it Visita guidata alla mostra “La Madre e il Figlio. Figurazione dell’amore divino” Venerdì 19 dicembre – ore 16.30 Museo Civico “Amedeo Lia”, La Spezia Il Museo Civico “Amedeo Lia” vi invita a una visita guidata speciale condotta da Elena Gerini, dedica - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.