Muraglia | chiude l’edicola | Solo questioni di famiglia perché il lavoro va bene
Dopo 14 anni di presenza in via Guerrini, Muraglia chiude i battenti. Sabrina Savioli, contitolare dell’edicola, spiega che nonostante i buoni affari, questioni familiari hanno portato a questa decisione, accompagnata da sorrisi sinceri e un arrivederci carico di emozione. Un commiato che lascia un segno nel quartiere, testimoniando il valore di un punto di riferimento ormai storico.
Sorrisi sinceri per un commiato obbligato accompagneranno la chiusura dell’ edicola di Muraglia. "Gli affari andavano bene – puntualizza Sabrina Savioli, contitolare della rivendita di giornali e riviste che si affaccia da 14 anni in via Guerrini, angolo via Lombroso –, ma questioni di famiglia ci hanno portato a fare questa scelta, fatta seppur molto a malincuore". L’appuntamento per un brindisi di saluti è fissato per domenica alle ore 12. "Non volevamo chiudere la saracinesca e basta – continua Savioli –: in un decennio abbiamo costruito rapporti umani speciali". Da quando le titolari hanno palesato la messa in vendita dell’attività hanno avuto un’onda di affetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
