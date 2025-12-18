Una tragica perdita scuote Firenzuola a pochi giorni dal Natale. Un uomo di 45 anni è stato trovato senza vita accanto al macchinario durante il turno di lavoro. La comunità si stringe intorno alla famiglia nel dolore per questa improvvisa e drammatica tragedia.

© Lanazione.it - Muore a lavoro a 45 anni: malore durante il turno, lo trovano senza vita al macchinario

Firenzuola, 18 dicembre 2025 – Tragedia a pochi giorni dal Natale. Un uomo di 45 anni è stato trovato senza vita accanto al macchinario a cui stava lavorando. Era in turno in una azienda di Firenzuola, in Mugello, in provincia di Firenze. Il decesso è avvenuto per cause naturali. Secondo i rilievi effettuati, l’operaio ha avuto un malore. Ogni tentativo di rianimazione è stato inutile. Sono stati i colleghi di lavoro a trovarlo privo di coscienza. E’ accaduto poco dopo le 7 di giovedì 18 dicembre. L’allarme al 118 è scattato subito. L’ambulanza è intervenuta in via Cornacchiaia Alberaccio, dove si trova la ditta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

