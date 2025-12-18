Muore a 70 anni mentre lavora | schiacciato dall’escavatore

Un tragico incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Ripaberarda, frazione di Castignano, provocando la morte di un uomo di 70 anni. L’incidente ha coinvolto un escavatore, lasciando sgomenta la comunità locale. Le autorità stanno ancora ricostruendo la dinamica, mentre si susseguono le condoglianze per la perdita improvvisa di un lavoratore.

Ascoli, 18 dicembre 2025 – Un uomo di 70 anni ha perso la vita questa mattina in un tragico incidente sul lavoro alle porte di Castignano (Ascoli Piceno) nella frazione Ripaberarda. L'uomo stava manovrando un escavatore all'interno di un cantiere per lavori di ristrutturazione quando, per causa in corso di accertamento, è rimasto incastrato tra il mezzo meccanico e una parete dell'edificio su cui si stava intervenendo. Sul posto è immediatamente intervenuto il comando di Ascoli Piceno, insieme ai sanitari del 118. Inutili i soccorsi tempestivi. Il personale sanitario subito impegnato nelle operazioni di soccorso, ma purtroppo non è stato possibile fare altro che constatare la morte dell'uomo.

