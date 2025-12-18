Mps Giorgetti | Offerta Akros garantiva migliori condizoni

Durante la vendita della terza tranche di azioni Mps, Giorgetti ha sottolineato che l’offerta di Banca Akros garantiva condizioni migliori. La gestione degli ordini è avvenuta direttamente da parte della banca, senza che il MEF fosse a conoscenza preliminare del numero di investitori o delle modalità di selezione, evidenziando così una certa autonomia nel processo di collocamento.

© Lapresse.it - Mps, Giorgetti: “Offerta Akros garantiva migliori condizoni” In occasione della vendita della terza tranche di azioni Mps “L’acquisizione degli ordini dagli investitori è stata quindi gestita direttamente da Banca Akros e il MEF non ha conosciuto prima della presentazione del ‘book’, ossia del documento finale sulle offerte, né il numero degli investitori individuati da Banca Akros né la modalità di selezione “. Così il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nell’informativa in aula alla Camera. “Offerta Akros per Abb garantiva migliori condizioni”. “Il Mef ha nominato Banca Akros quale bookrunner dell’ABB in ragione del fatto che l’offerta garantiva le migliori condizioni per la dismissione delle quote permettendo un maggior introito per le casse dello Stato”, ha sottolineato il ministro nell’informativa in aula alla Camera. 🔗 Leggi su Lapresse.it Leggi anche: Scalata a Mediobanca: "Con l'incarico a Akros si voleva pilotare la dismissione di Mps" Leggi anche: Mps-Mediobanca, Schlein attacca Giorgetti Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Mps, Giorgetti: “Offerta Akros garantiva migliori condizoni” - In occasione della vendita della terza tranche di azioni Mps "L'acquisizione degli ordini dagli investitori è stata quindi gestita direttamente da Banca Akros ... lapresse.it

Mps-Mediobanca, Giorgetti si difende: “Nessuna ingerenza su Siena, da Akros le migliori condizioni” - Il ministro in parlamento rigetta le accuse di favoritismo che sono al centro dell’inchiesta di Milano. repubblica.it

La versione di Giorgetti sul caso Mps-Mediobanca: “Il governo ha agito in modo trasparente” - Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, chiamato in Aula per un'informativa sul caso Mps- fanpage.it

Dalla magic box natalizia “Manovra 2026” spunta – un po’ come lo zucchero a velo nelle Feste – il Ponte sullo Stretto. Sì, perché al di là del nuovo pacchetto di modifiche da 3,5 miliardi, annunciato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, la legge di Bil - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.