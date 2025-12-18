Mourinho il tecnico portoghese taglia un nuovo traguardo storico | una carriera che continua ad essere piena di successi
José Mourinho raggiunge un nuovo prestigioso traguardo nella sua straordinaria carriera, conquistando la 750ª vittoria. Con il successo per 2-0 sul Farense, il portoghese non solo ha portato il Benfica ai quarti di finale della Coppa di Portogallo, ma ha anche consolidato il suo status di uno degli allenatori più vincenti e riconosciuti nel calcio internazionale. Un risultato che testimonia la sua grande esperienza e determinazione.
Mourinho, il tecnico portoghese taglia un nuovo traguardo storico: la 750esima vittoria in carriera. Un riconoscimento importante per lui La vittoria per 2-0 sul Farense non ha soltanto proiettato il Benfica ai quarti di finale della Coppa di Portogallo, ma ha anche permesso a José Mourinho di tagliare un traguardo storico a livello individuale: la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Vanoli Fiorentina, il futuro del tecnico continua ad essere in bilico. L’esonero è una possibilità, ma…
Leggi anche: Mourinho, ancora uno show del tecnico portoghese: lo Special One si è preso la scena con il suo Benfica. Ecco cosa ha fatto
Mourinho, il tecnico portoghese taglia un nuovo traguardo storico: una carriera che continua ad essere piena di successi - Mourinho, il tecnico portoghese taglia un nuovo traguardo storico: la 750esima vittoria in carriera. calcionews24.com
José Mourinho esonerato dal Fenerbahce/ Decisiva l’eliminazione in Champions League (29 agosto 2025) - José Mourinho esonerato dal Fenerbahce: il ko nel doppio confronto dei playoff contro il Benfica costa carissimo al tecnico portoghese (29 agosto 2025) José Mourinho esonerato dal Fenerbahce. ilsussidiario.net
Mourinho è un maestro nel bloccare l’avversario. Ieri Conte non aveva contromisure né energie - Mourinho con Ivanovic ha trovato il modo per mettere in difficoltà la difesa a tre. ilnapolista.it
L'analisi di Josè Mourinho, sul livello del campionato italiano. Siete d'accordo con le parole del tecnico portoghese #tunneldellostadio #mourinho - facebook.com facebook
Fare oggi un paragone tecnico tra Conte e Mourinho è come mettere un leone contro un bassotto. Josè vive di baruffe perché il calcio moderno non lo segue più, di contro Antonio quando sale la tensione sguazza Occhio alle panchine stasera. #benficanapoli x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.