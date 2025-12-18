motus animae performance fotografica live al rione terra

Il Rione Terra di Pozzuoli si trasformerà in un palcoscenico di emozioni e creatività con Motus Animae, una performance fotografica live che catturerà l’essenza di un momento unico. Un evento imperdibile che unisce arte e poesia, immerso nell’atmosfera storica di uno dei luoghi più affascinanti di Napoli. Segnate la data: sabato 20 dicembre, alle ore 18, per vivere un’esperienza sensoriale indimenticabile.

POZZUOLI (NAPOLI), 18 dicembre 2025 – Sarà il Rione Terra di Pozzuoli a ospitare, sabato 20 dicembre 2025 con inizio alle 18.30, la performance fotografica “Motus Animae – Rione Terra Live”, inserita nel programma di Natale al Rione Terra, promosso dal Comune di Pozzuoli. L’evento propone una performance fotografica dal vivo che rende il pubblico testimone diretto dell’intero processo creativo: dall’ideazione alla realizzazione degli scatti, fino alla loro proiezione in tempo reale, senza possibilità di correzioni o modifiche. Protagonista della performance è il fotografo Felice Torella, che guiderà il pubblico all’interno di un’esperienza artistica basata sull’immediatezza dello sguardo e sull’autenticità del gesto creativo. 🔗 Leggi su Primacampania.it

