Mostre un omaggio a Versace al Museo Archeologico di Reggio Calabria

Dal 19 dicembre, il Museo Archeologico di Reggio Calabria rende omaggio a Gianni Versace con la mostra “Terra Mater. Magna Graecia Roots Tribute”. Un viaggio tra arte e moda che celebra gli ottant’anni del celebre stilista, collegando le radici greche della regione a un’icona della moda mondiale. Un’occasione unica per scoprire il legame tra cultura antica e creatività contemporanea.

Roma, 18 dic. (askanews) – Apre da domani al pubblico la mostra “Gianni Versace. Terra Mater. Magna Graecia Roots Tribute”, promossa dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, diretto da Fabrizio Sudano, in occasione degli ottant’anni dalla nascita di Gianni Versace. L’esposizione, che intreccia moda, arte e archeologia mettendo in dialogo il linguaggio creativo del fondatore della Maison Versace con le radici della Magna Grecia, è curata da Sabina Albano e Fabrizio Sudano ed è in programma dal 19 dicembre 2025 al 19 aprile 2026. La mostra si configura come un omaggio alla forza simbolica e all’immaginario classico che hanno attraversato l’opera dello stilista restituendo il legame profondo tra la sua visione creativa e la cultura antica della sua terra natìa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Motivi e forme della Magna Grecia fonte d’ispirazione per Gianni Versace; Moda, mito e identità mediterranee: “Gianni Versace torna a casa” con la mostra a Reggio Calabria.

