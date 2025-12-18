Mostre restauri e progetti | un 2025 di grandi interventi per l' Opera della Primaziale

Il 2025 si conferma un anno di grande fermento per l'Opera della Primaziale Pisana, con interventi di restauro, mostre e progetti che valorizzano il patrimonio storico e culturale. Un calendario ricco di iniziative che testimoniano l’impegno nel conservare e promuovere l’identità della nostra città, rafforzando il legame tra passato e presente. Un percorso che guarda al futuro, mantenendo vivo il patrimonio artistico e religioso della Primaziale.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.