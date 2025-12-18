Mostre restauri e progetti | un 2025 di grandi interventi per l' Opera della Primaziale

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2025 si conferma un anno di grande fermento per l'Opera della Primaziale Pisana, con interventi di restauro, mostre e progetti che valorizzano il patrimonio storico e culturale. Un calendario ricco di iniziative che testimoniano l’impegno nel conservare e promuovere l’identità della nostra città, rafforzando il legame tra passato e presente. Un percorso che guarda al futuro, mantenendo vivo il patrimonio artistico e religioso della Primaziale.

mostre restauri e progetti un 2025 di grandi interventi per l opera della primaziale

© Pisatoday.it - Mostre, restauri e progetti: un 2025 di grandi interventi per l'Opera della Primaziale

L'attività istituzionale dell'Opera della Primaziale Pisana, in questo anno che si avvia alla conclusione, è stata ricca di restauri ed eventi. Fra questi ultimi si ricordano le esposizioni: 'Giovanni Pisano, memoria di uno scultore' (12 dicembre 2025 - 8 marzo 2026); 'Dietro i simboli, bandiere. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Leggi anche: Un tesoro aperto a tutti: l'Opera della Primaziale Pisana presenta i progetti di accessibilità per piazza del Duomo

Leggi anche: Un tesoro aperto a tutti: l'Opera della Primaziale Pisana presenta i progetti di accessibilità per piazza del Duomo

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Tutte le mostre da non perdere nel 2026; Xilogenesi: scienza e arte. La mostra in Orto botanico; Il MACRO – Museo d'Arte Contemporanea Roma riapre e celebra la città; Mostre moda 2025: tutte le novità da non perdere in Italia e all'estero, a partire da SARLI a Napoli.

Vittoriale degli Italiani. Mostre e restauri. Parte la nuova stagione - Nuove mostre, nuovi lavori di restauro di Auditorium e Mausoleo e la personale E la nave va di Dante Ferretti, scenografo e costumista vincitore di tre Premi Oscar. ilgiorno.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.