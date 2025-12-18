Morto Peter Arnett il premio Pulitzer per le cronache dal Vietnam aveva 91 anni

È scomparso Peter Arnett, celebre giornalista e vincitore del Premio Pulitzer, noto per le sue reportage dal Vietnam e il ruolo di volto simbolo del giornalismo di guerra del Novecento. La sua carriera, ricca di storie e controversie, ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama internazionale, testimoniando con coraggio e impegno le vicende più drammatiche del nostro tempo.

(Adnkronos) – Morto il giornalista statunitense Peter Gregg Arnett, uno dei più celebri e all tempo stesso controversi corrispondenti di guerra del Novecento, vincitore del Premio Pulitzer e volto storico del giornalismo internazionale: aveva 91 anni. E' deceduto a Newport Beach, in California. A confermare la notizia della scomparsa è stata la figlia Elsa, precisando .

E’ morto Peter Arnett, il reporter che raccontò la guerra del Golfo e il Vietnam - Dalla Nuova Zelanda a Baghdad, Arnett ha segnato la storia del giornalismo di guerra con reportage esclusivi e coraggiosi, rimanendo in prima linea nei conflitti più difficili. ilsole24ore.com

Giornalismo, addio a Peter Arnett, leggendario reporter di guerra - È scomparso a 91 anni, vincitore del Premio Pulitzer e celebre per la sua copertura della guerra del Vietnam e della prima guerra del Golfo ... msn.com

