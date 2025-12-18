Morto Peter Arnett il leggendario reporter di guerra che seguì Vietnam e Baghdad

Se n’è andato Peter Arnett, il giornalista che ha scritto la storia del giornalismo di guerra. Dalla Vietnam alla Baghdad, la sua voce è stata testimonianza diretta dei conflitti più sanguinosi e complessi del XX e XXI secolo. Vincitore del premio Pulitzer, Arnett ha incarnato il coraggio e l’integrità di chi racconta la verità sul campo, lasciando un’eredità indelebile nel mondo dell’informazione internazionale.

