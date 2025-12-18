Morto Michele Dancelli leggenda del ciclismo italiano

Il mondo del ciclismo italiano piange la perdita di Michele Dancelli, leggenda delle due ruote. Con una carriera ricca di successi e passione, Dancelli lascia un'impronta indelebile nella storia sportiva nazionale. La sua scomparsa, avvenuta oggi a 83 anni, rappresenta un grande dolore per tutto il movimento ciclistico e per gli appassionati che lo hanno amato e rispettato.

Il ciclismo italiano piange la scomparsa di Michele Dancelli, morto oggi, 18 dicembre, all'età di 83 anni presso la Rsa di Castenedolo, dove era ricoverato da tempo. Nato a Castenedolo nel 1942, Dancelli ha lasciato un segno indelebile nello sport grazie a una carriera lunga e ricca di successi. Professionista dal 1963 al 1974, Dancelli ha collezionato circa ottanta vittorie, tra cui due titoli di campione italiano, undici tappe al Giro d'Italia, una Milano-Sanremo e una Freccia Vallone, confermando il suo ruolo di protagonista assoluto nel panorama ciclistico. La vittoria alla Milano-Sanremo del 1970 è rimasta storica: Dancelli compì una fuga solitaria di oltre 70 km, battendo grandi campioni come Eddy Merckx e Felice Gimondi, riportando un italiano al trionfo nella "Classicissima" dopo 17 anni.

