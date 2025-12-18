Morto mentre gioca a padel l’ex sindaco e l’incidente fatale | Pasquale Allevi tradito dal campo

Un pomeriggio di svago tra amici si è trasformato in tragedia: Pasquale Allevi, ex sindaco, ha perso la vita durante una partita di padel. Un incidente improvviso e fatale, che ha lasciato sgomenti tutti coloro che lo conoscevano e amavano. Un momento di relax che si è spezzato tragicamente, ricordando quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile.

Una partita tra amici, come faceva da anni trascorrendo le serate di svago tra il plexiglass e le racchette dei campi da padel. Poi, la sera di mercoledì 17 dicembre, un incidente fatale proprio su quei campi. Pasquale Allevi stava rincorrendo la pallina quando, forse dopo essere inciampato o aver perso l'equilibrio, si è schiantato di testa con forza contro la struttura di metallo che delimita il campo. Il 66enne, ex sindaco di Folignano, ha perso i sensi ed è morto poco dopo. L'allarme al 118 e le manovre di rianimazione. La tragedia è avvenuta in un centro sportivo di Ancarano, in provincia di Teramo.

