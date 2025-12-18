Morto mentre gioca a padel | la tragedia in campo e i soccorsi disperati per salvare Pasquale Allevi Cosa è successo

Una tragica fatalità scuote la comunità di Ancarano: Pasquale Allevi, durante una partita di padel, ha perso la vita improvvisamente. L’incidente, avvenuto ieri sera all’Ancaria Padel di Castel di Lama, ha suscitato grande dolore e sgomento tra amici e conoscenti. I soccorsi sono stati immediati, ma purtroppo non sono riusciti a salvarlo. Un dramma che lascia senza parole e solleva interrogativi sulla sicurezza in campo.

© Ilrestodelcarlino.it - Morto mentre gioca a padel: la tragedia in campo e i soccorsi disperati per salvare Pasquale Allevi. Cosa è successo Ascoli, 18 dicembre 2025 – E’ drammatica la ricostruzione dei fatti avvenuti ieri sera all’Ancaria Padel di Ancarano, alle porte di Castel di Lama, dove intorno alle 20 è morto Pasquale Allevi, mentre giocava con alcuni amici, come faceva ogni mercoledì e ogni sabato. La salma dell ’ex sindaco di Folignano, titolare di Pianeta Salute, già ieri sera è stata messa a disposizione della famiglia dopo che i carabinieri hanno sentito i presenti ed escluso responsabilità di terzi per il tragico evento. Sul posto erano presenti il sindaco Fioravanti e l’assessore Stallone. Sul posto erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti e l’assessore allo sport Nico Stallone che si sono precipitati sul posto appena appreso dell’emergenza in corso; si sono adoperati per far riaprire l’obitorio dell’ospedale Mazzoni di Ascoli dove il corpo senza vita di Allevi è stato portato in attesa della decisione della famiglia se procedere in maniera autonoma ad accertamenti medico legali per stabilire le cause esatte del decesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Morto mentre gioca a padel, l’ex sindaco e l’incidente fatale: Pasquale Allevi tradito dal campo Leggi anche: La tragedia di Mattia, morto a 17 con la moto: venerdì la gioia del gol in campo, ieri lo scontro fatale mentre andava dai nonni a Rotella Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Batte la testa e muore mentre gioca a padel: addio a Pasquale Allevi; Pasquale sbatte la testa mentre gioca a padel e muore davanti agli amici; Pasquale Allevi ex sindaco di Folignano morto mentre gioca a padel, ha battuto la testa contro la parete; Muore mentre gioca a tennis, inutili i soccorsi. Batte la testa mentre gioca a padel e muore: Ascoli in lutto per l'ex sindaco di Folignano Allevi - L’ex sindaco di Folignano e titolare del Poliambulatorio Pianeta Salute aveva 66 anni. msn.com

