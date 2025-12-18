Morto il reporter di guerra Peter Arnett | vinse il Pulitzer per il lavoro in Vietnam

È scomparso a 91 anni Peter Arnett, celebre reporter di guerra e vincitore del Premio Pulitzer nel 1966 per il suo lavoro in Vietnam con l’Associated Press. La sua carriera, caratterizzata da inchieste coraggiose e reportage memorabili, ha lasciato un’impronta indelebile nel giornalismo internazionale, contribuendo a plasmare la narrazione dei conflitti del Novecento.

© Ilfattoquotidiano.it - Morto il reporter di guerra Peter Arnett: vinse il Pulitzer per il lavoro in Vietnam È morto a 91 anni Peter Arnett, tra i più noti reporter di guerra, vincitore nel 1966 del Premio Pulitzer per le sue coperture della guerra in Vietnam per l'agenzia di stampa internazionale Associated Press. Ad annunciare il decesso, causato da un cancro alla prostata, è stato il figlio Andrew. Nato il 13 novembre 1934 a Riverton, in Nuova Zelanda, Arnett divenne celebre nel 1991, seguendo per la Cnn gli aggiornamenti dall'Iraq durante la prima guerra del Golfo: il giornalista rimase a Baghdad mentre quasi tutti i colleghi occidentali avevano lasciato la capitale nei giorni precedenti all'attacco guidato dagli Stati Uniti.

