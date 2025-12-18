Morti a 3 e 5 anni Tragedia nella famiglia del calciatore di serie A

Una tragedia sconvolge il mondo del calcio: due vite spezzate prematuramente, a 3 e 5 anni, nella famiglia del talentuoso attaccante del Genoa. Il dolore si fa sentire non solo in Italia, ma anche in Francia, lasciando un segno profondo nel cuore di tutto il mondo sportivo. Un momento di grande tristezza che unisce tifosi e colleghi in un abbraccio solidale.

© Tvzap.it - “Morti a 3 e 5 anni”. Tragedia nella famiglia del calciatore di serie A Il mondo del calcio si stringe attorno al giocatore, il talentuoso attaccante del Genoa, colpito da un lutto familiare devastante che ha scosso l’opinione pubblica tra l’ Italia e la Francia. Una notizia che nessuno vorrebbe mai dare, emersa attraverso il profilo social del calciatore e confermata dalle principali testate internazionali. Non si tratta solo di cronaca sportiva, ma di un dramma umano dalle proporzioni immani che nasconde una dinamica inquietante e dolorosa, capace di lasciare chiunque senza parole. Leggi anche: Garlasco, udienza finita: caos all’uscita, Alberto Stasi ha parlato Dramma per Vitinha, l’annuncio straziante che gela i social. 🔗 Leggi su Tvzap.it Leggi anche: “È morto, che tragedia”. Il figlio del famoso calciatore vittima di un incidente a soli 21 anni Leggi anche: “Mentre lui giocava…”. Furto choc nella villa del calciatore Serie A, moglie e figli pedinati: bottino pazzesco Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Dramma per Vitinha del Genoa: morti i cuginetti di 3 e 5 anni dopo l'esplosione di un palazzo; Vitinha è sotto shock per la morte dei cugini di 3 e 5 anni nell'esplosione di un intero palazzo; Dramma per Vitinha: morti due cuginetti di 3 e 5 anni nell’esplosione di un edificio; Genoa, dramma Vitinha: i cuginetti di 3 e 5 anni morti in una esplosione. Tragedia familiare per Vitinha del Genoa: morti i cuginetti di 3 e 5 anni in un'esplosione - Tragedia familiare colpisce il calciatore del Genoa Vitinha: due cuginetti perdono la vita nell’esplosione di una palazzina in Francia. notizie.it

Vitinha, morti i cuginetti nell'esplosione di un palazzo in Francia: avevano 3 e 5 anni - Il calciatore ha condiviso sui social un post dove ha annunciato la morte dei suoi due cugini, figli del cugino Bruno. msn.com

Dramma per Vitinha, morti i suoi cuginetti di 3 e 5 anni nell’esplosione di una palazzina in Francia - Un grave lutto ha colpito la famiglia di Vitinha, attaccante del Genoa, che ha affidato ai social un messaggio carico di dolore e commozione. blitzquotidiano.it

