Morte Diana Canevarolo il figlio convinto dell'omicidio | Qualcuno l'ha fatto e non so perché

La tragica scomparsa di Diana Canevarolo continua a scuotere la comunità di Torri di Quartesolo, con il suo figlio convinto di un omicidio e alla ricerca di risposte. Sono stati convocati nuovamente dai inquirenti il marito e il figlio della vittima, nel tentativo di chiarire i motivi dietro questa drammatica vicenda. La vicenda rimane avvolta nel mistero, mentre si attende di fare luce su quanto realmente accadde quella notte.

