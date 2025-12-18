Morta Rosy Viola la malattia si porta via la regina della musica neomelodica

È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Rosy Viola, la celebre regina della musica neomelodica napoletana, avvenuta il 18 dicembre 2025 a Napoli. La sua voce unica e il suo talento hanno lasciato un’impronta indelebile nel cuore di tanti appassionati, e il mondo della musica partenopea piange la perdita di una vera icona.

© Cinemaserietv.it - Morta Rosy Viola, la malattia si porta via la regina della musica neomelodica È morta oggi 18 dicembre 2025 a Napoli la cantante neomelodica Rosy Viola, 59 anni. La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente il mondo della musica partenopea, con decine di messaggi di cordoglio che hanno invaso i social network nel pomeriggio del 18 dicembre 2025. Secondo quanto riportano le persone vicine all’artista – il cui vero nome è Anna Esposito – la morte sarebbe collegata a gravi problemi di salute che avevano portato al ricovero della cantante. Una malattia contro cui Rosy Viola aveva accennato in alcuni post. Anche suo figlio, qualche mese fa aveva rassicurato i fan circa un precedente ricovero, spiegando che sua mamma aveva avuto “un piccolo problema cardiaco” Come scrive il Mattino, particolarmente sentito il messaggio della cantante Giusy Attanasio: “Che triste notizia ho appena ricevuto. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it Leggi anche: È morta Rosy Viola, voce neomelodica storica di Napoli Leggi anche: Si è spenta la cantante neomelodica Rosy Viola Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Lutto nella musica napoletana: è morta la cantante neomelodica Rosy Viola - Rosy Viola morta a Napoli dopo il ricovero: la città in lutto per la celebre cantante neomelodica, il suo ultimo album annunciato pochi giorni fa. notizie.it

