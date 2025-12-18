Morricone Santo

Concerti di classica, jazz e world music, spettacoli di danza, laboratori musicali ma non solo da Milano alla Valtellina prima, durante e dopo i Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026: "Piano Olimpico" è un fitto programma di appuntamenti che concorre a formare i Giochi della Cultura. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

