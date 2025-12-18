Morolo Due truffatori seriali in azione arrestati dai Carabinieri Uno di loro dovrà rispondere anche di rapina a una donna di 84 anni
A Morolo, due truffatori seriali sono stati arrestati dai Carabinieri, dopo aver colpito diverse persone anziane. Uno dei fermati dovrà anche rispondere di una rapina a una donna di 84 anni. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra la comunità locale, che ha chiesto maggiore attenzione e tutela. L’intervento delle forze dell’ordine ha messo fine alle azioni criminali di questi soggetti, garantendo maggiore sicurezza nel paese.
Cronache Cittadine MOROLO – Numerose le richieste di aiuto da parte persone anziane che nella mattinata del 16 Dicembre, segnalavano alla Centrale L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
In Manette i Truffatori Seriali.
