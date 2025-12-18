Morolo Due truffatori seriali in azione arrestati dai Carabinieri Uno di loro dovrà rispondere anche di rapina a una donna di 84 anni

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Morolo, due truffatori seriali sono stati arrestati dai Carabinieri, dopo aver colpito diverse persone anziane. Uno dei fermati dovrà anche rispondere di una rapina a una donna di 84 anni. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra la comunità locale, che ha chiesto maggiore attenzione e tutela. L’intervento delle forze dell’ordine ha messo fine alle azioni criminali di questi soggetti, garantendo maggiore sicurezza nel paese.

morolo due truffatori seriali in azione arrestati dai carabinieri uno di loro dovr224 rispondere anche di rapina a una donna di 84 anni

© Cronachecittadine.it - Morolo. Due truffatori seriali in azione arrestati dai Carabinieri. Uno di loro dovrà rispondere anche di rapina a una donna di 84 anni

Cronache Cittadine MOROLO – Numerose le richieste di aiuto da parte persone anziane che nella mattinata del 16 Dicembre, segnalavano alla Centrale L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

Leggi anche: Alatri. Hashish, cocaina e 100 piante di cannabis in coltivazione. Arrestati dai Carabinieri una donna di 32 anni ed un uomo di 35 con precedenti

Leggi anche: Si fingono militari per spillare denaro e gioielli agli anziani: arrestati truffatori seriali

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

In Manette i Truffatori Seriali.

Truffatori seriali identificati e denunciati - Due truffatori seriali sono stati identificati e denunciati dai carabinieri in provincia di Avellino. ansa.it

Truffatori seriali scoperti e denunciati in Irpinia - I militari dell'Arma hanno condotto due articolate attività investigative che hanno portato alla identificazione ed al ... ilmattino.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.