Morolo Due truffatori seriali in azione arrestati dai Carabinieri Uno di loro dovrà rispondere anche di rapina a una donna di 84 anni

A Morolo, due truffatori seriali sono stati arrestati dai Carabinieri, dopo aver colpito diverse persone anziane. Uno dei fermati dovrà anche rispondere di una rapina a una donna di 84 anni. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra la comunità locale, che ha chiesto maggiore attenzione e tutela. L’intervento delle forze dell’ordine ha messo fine alle azioni criminali di questi soggetti, garantendo maggiore sicurezza nel paese.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.