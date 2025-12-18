Monza-Carrarese sabato 20 dicembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Il match tra Monza e Carrarese, in programma sabato 20 dicembre alle 15:00 al Brianteo, rappresenta un'importante occasione per i biancorossi di tornare alla vittoria dopo tre turni senza successi. La sfida della 17ª giornata di Serie B promette emozioni e scontri intensi, con le formazioni pronte a darsi battaglia in un incontro che potrebbe rivelarsi decisivo per le ambizioni di entrambe le squadre.

Il Monza spera di ripartire dopo tre turni senza vittorie e ospita la Carrarese al Brianteo per la 17esima giornata di Serie B. I brianzoli sono ancora secondi in classifica ma da dietro cominciano a fare pressione e serve una vittoria per mantenersi nella zona che vale la promozione diretta.

