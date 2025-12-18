Monza-Carrarese sabato 20 dicembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici
Il match tra Monza e Carrarese, in programma sabato 20 dicembre alle 15:00 al Brianteo, rappresenta un'importante occasione per i biancorossi di tornare alla vittoria dopo tre turni senza successi. La sfida della 17ª giornata di Serie B promette emozioni e scontri intensi, con le formazioni pronte a darsi battaglia in un incontro che potrebbe rivelarsi decisivo per le ambizioni di entrambe le squadre.
Il Monza spera di ripartire dopo tre turni senza vittorie e ospita la Carrarese al Brianteo per la 17esima giornata di Serie B. I brianzoli sono ancora secondi in classifica ma da dietro cominciano a fare pressione e serve una vittoria per mantenersi nella zona che vale la promozione diretta. La squadra di mister Paolo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Venezia-Monza (sabato 13 dicembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici
Leggi anche: Venezia-Monza (sabato 13 dicembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici
MONZA – CARRARESE: INFO BIGLIETTI; Diretta Monza-Carrarese: dove vederla in tv e live streaming; Serie B, il Frosinone rimonta a Pescara e stacca il Monza. Carrarese rilanciata; Calcio: dalla A alla C le sfide delle squadre toscane, umbre e dello Spezia.
Monza-Carrarese, i precedenti tra Bianco e Calabro da allenatori - Sulla panchina dei brianzoli e dei marmiferi siederanno rispettivamente Paolo Bianco e Nicola ... monza-news.it
Monza-Carrarese, i precedenti brianzoli sorridono a suon di poker - Il match è inedito per la Serie B ma in passato, tra Serie C e coppa di categoria, non sono mancati grandi successi interni, polemiche e colpi di sc ... monza-news.it
La Carrarese verso il Brianteo di Monza. Mister Calabro: "Sarà fondamentale essere equilibrati" - Mister Antonio Calabro alla vigilia della sfida tra Monza e Carrarese, partita valida per la 17ª giornata del campionato di Seri ... msn.com
MONZA-CARRARESE: ECCO L’ARBITRO Sarà Daniele Perenzoni a dirigere Monza-Carrarese. Il fischietto di Rovereto ha diretto il Monza in questa stagione in Coppa Italia, nel match casalingo perso 1-0 contro il Frosinone. Un precedente anche con la - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.