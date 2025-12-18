Monza-Carrarese sabato 20 dicembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici
Il match tra Monza e Carrarese si svolge al Brianteo, un’occasione importante per i padroni di casa di tornare al successo dopo un periodo difficile. La sfida, valida per la 17esima giornata di Serie B, promette emozioni e colpi di scena, con le formazioni pronte a darsi battaglia e i pronostici che si concentrano sulla voglia di riscatto del Monza.
Il Monza spera di ripartire dopo tre turni senza vittorie e ospita la Carrarese al Brianteo per la 17esima giornata di Serie B. I brianzoli sono ancora secondi in classifica ma da dietro cominciano a fare pressione e serve una vittoria per mantenersi nella zona che vale la promozione diretta. La squadra di mister Paolo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Monza-Carrarese (sabato 20 dicembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici
Leggi anche: Venezia-Monza (sabato 13 dicembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici
MONZA – CARRARESE: INFO BIGLIETTI; Diretta Monza-Carrarese: dove vederla in tv e live streaming; Serie B, il Frosinone rimonta a Pescara e stacca il Monza. Carrarese rilanciata; Serie B. La Carrarese verso la gara col Monza: le parole di mister Calabro.
Monza-Carrarese, i precedenti tra Bianco e Calabro da allenatori - Sulla panchina dei brianzoli e dei marmiferi siederanno rispettivamente Paolo Bianco e Nicola ... monza-news.it
Monza-Carrarese, Calabro: 'Brianzoli completi, ecco cosa dovremo fare' - Il Mister della Carrarese Antonio Calabro ha parlato a lla vigilia della sfida contro il Monza. monza-news.it
La Carrarese verso il Brianteo di Monza. Mister Calabro: "Sarà fondamentale essere equilibrati" - Mister Antonio Calabro alla vigilia della sfida tra Monza e Carrarese, partita valida per la 17ª giornata del campionato di Seri ... msn.com
MONZA-CARRARESE: ECCO L’ARBITRO Sarà Daniele Perenzoni a dirigere Monza-Carrarese. Il fischietto di Rovereto ha diretto il Monza in questa stagione in Coppa Italia, nel match casalingo perso 1-0 contro il Frosinone. Un precedente anche con la - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.