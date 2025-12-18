In un momento di riflessione, l’Abate si rivolge ai fedeli con un appello a pregare insieme, sottolineando l’importanza di custodire Montevergine. Un gesto che invita alla responsabilità e alla cura del nostro patrimonio naturale, considerandolo una casa comune da proteggere con fede e dedizione per le future generazioni.

© Anteprima24.it - Montevergine isolata, l’Abate scrive ai fedeli: “Pregate con me”

Tempo di lettura: < 1 minuto “C ustodire la montagna è un atto di fede e di responsabilità verso il Creato, una casa comune da proteggere per le generazioni future”. Si rivolge così ai fedeli e ai pellegrini l’Abate del Santuario di Montevergine, dom Riccardo Luca Guariglia, confermando che il luogo sacro fondato nell’anno Mille da san Guglielmo da Vercelli resterà chiuso a tempi indeterminato a causa della frana che il 26 novembre scorso, in provincia di Avellino, ha interessato il Monte Partenio: un fiume di fango e detriti si è riversato su quattro tornanti della provinciale, da allora interdetta, che conduce al santuario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

