Montevergine ferma il tempo | la montagna chiusa la devozione in attesa

Montevergine ferma il tempo, un silenzio di devozione sospeso tra le pendici della montagna. Il 26 novembre, una frana ha interrotto l’accesso al Santuario, lasciando in attesa un luogo di spiritualità e storia, simbolo di fede per il Mezzogiorno. La montagna, sempre rispettosa dei suoi tempi, invita a riflettere sulla forza della natura e sulla profondità di un sentimento che resiste oltre ogni ostacolo.

Leggi anche: Montevergine isolata durante la Novena: strada chiusa e funicolare ferma Leggi anche: Frana a Mercogliano, l'abate Guariglia comunica la chiusura del santuario di Montevergine a tempo indeterminato Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. La funicolare può salvare il Natale a Montevergine - Oggi è in programma un confronto tra il direttore di esercizio della

