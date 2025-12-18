Montevergine ferma il tempo | la montagna chiusa la devozione in attesa

Montevergine ferma il tempo, un silenzio di devozione sospeso tra le pendici della montagna. Il 26 novembre, una frana ha interrotto l’accesso al Santuario, lasciando in attesa un luogo di spiritualità e storia, simbolo di fede per il Mezzogiorno. La montagna, sempre rispettosa dei suoi tempi, invita a riflettere sulla forza della natura e sulla profondità di un sentimento che resiste oltre ogni ostacolo.

La montagna, quando si muove, chiede rispetto. È accaduto il 26 novembre, quando una frana ha interrotto le vie di accesso al Santuario di Montevergine, isolando uno dei luoghi più antichi e simbolici della devozione popolare del Mezzogiorno.Da quel momento, la vetta del Partenio è entrata in un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

