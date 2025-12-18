Montevarchi | uomo arrestato per aver tentato di truffare un’anziana

A Montevarchi, un uomo di 33 anni di origini ucraine è stato arrestato dai Carabinieri per aver tentato di truffare un’anziana con la tecnica del “finto Finanziere”. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha evitato che la truffa andasse a buon fine, mettendo in sicurezza la vittima e assicurando il responsabile alla giustizia.

Arezzo, 18 dicembre 2025 – Montevarchi: uomo arrestato per aver tentato di truffare un'anziana. I Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno hanno arrestato un 33enne, ucraino, per aver tentato una truffa nei confronti di un'anziana signora, con la tecnica del "finto Finanziere". In particolare, l'uomo aveva chiesto al marito della vittima di recarsi presso la Compagnia della Guardia di Finanza di San Giovanni Valdarno per ritirare alcuni atti e alla donna di preparare tutto l'oro che aveva in casa in quanto di lì a poco sarebbe passato un collega a ritirarlo. Ovviamente la "doppia richiesta" sarebbe servita ad allontanare l'uomo da casa, in modo da poter agire indisturbato con l'anziana signora.

