Montevarchi Concerto di Natale
Domani sera, venerdì 19 dicembre alle 21.15, la Chiesa del SS. a Montevarchi ospiterà il suggestivo Concerto di Natale “Gaudete”. Un appuntamento musicale che promette emozioni e spirito natalizio, un’occasione speciale per condividere la magia delle feste in un’atmosfera unica e coinvolgente.
Arezzo, 18 dicembre 2025 – Domani sera, venerdì 19 dicembre alle ore 21.15, si terrà il Concerto di Natale “Gaudete”, in programma presso la Chiesa del SS. Redentore, in via Poggio Bracciolini a Montevarchi. Un appuntamento di grande valore artistico e spirituale, promosso dalla Polifonica San Lorenzo, realtà storica del panorama corale valdarnese, con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo Petrarca. Il titolo del concerto, "Gaudete", che richiama l’antifona liturgica della terza domenica di Avvento, è un invito alla gioia, alla luce e alla speranza, temi centrali del tempo natalizio e filo conduttore dell’intero programma musicale della serata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Montevarchi inaugura il 2026 con il Concerto di Capodanno alle Stanze Ulivieri in stile viennese
Leggi anche: “Exultate” Natale in Canto, il concerto di Natale tra tradizione e meraviglia
“La Piazza che Balla”: Montevarchi festeggia il Capodanno con la musica del Nirvana; Varchi di Natale: il programma del fine settimana che precede la Natività tra cultura, spettacoli e solidarietà; Montevarchi inaugura il 2026 con il Concerto di Capodanno alle Stanze Ulivieri in stile viennese; Montevarchi come Vienna, ecco il Concerto di Capodanno.
Montevarchi. Concerto di Natale - 15, si terrà il Concerto di Natale “Gaudete”, in programma presso la Chiesa del SS. lanazione.it
Varchi di Natale: il programma del week end che precede la Natività, tra cultura, spettacoli e solidarietà - L’ultimo fine settimana che precede la Natività propone un ricco calendario di appuntamenti con spettacoli, solidarietà e l’arrivo di Babbo Natale in moto. arezzonotizie.it
Concerto di Natale 2024, 25 dicembre su Canale 5/ Diretta e ospiti: Alma Manera commuove con “Dolce Sentire” - Diretta Concerto di Natale 2024, tutti gli ospiti dello show: il Dolce Sentire di Alma Manera e il contest di Papa Francesco. ilsussidiario.net
Max Pezzali per il concerto di Natale ?
Montevarchi saluta il 2026 con una novità assoluta per il territorio e per il Valdarno Grazie alle @stanzeulivieri si terrà per Capodanno un concerto secondo la celebre tradizione viennese L'Ensem - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.