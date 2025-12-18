Domani sera, venerdì 19 dicembre alle 21.15, la Chiesa del SS. a Montevarchi ospiterà il suggestivo Concerto di Natale “Gaudete”. Un appuntamento musicale che promette emozioni e spirito natalizio, un’occasione speciale per condividere la magia delle feste in un’atmosfera unica e coinvolgente.

© Lanazione.it - Montevarchi. Concerto di Natale

Arezzo, 18 dicembre 2025 – Domani sera, venerdì 19 dicembre alle ore 21.15, si terrà il Concerto di Natale “Gaudete”, in programma presso la Chiesa del SS. Redentore, in via Poggio Bracciolini a Montevarchi. Un appuntamento di grande valore artistico e spirituale, promosso dalla Polifonica San Lorenzo, realtà storica del panorama corale valdarnese, con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo Petrarca. Il titolo del concerto, "Gaudete", che richiama l’antifona liturgica della terza domenica di Avvento, è un invito alla gioia, alla luce e alla speranza, temi centrali del tempo natalizio e filo conduttore dell’intero programma musicale della serata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Montevarchi inaugura il 2026 con il Concerto di Capodanno alle Stanze Ulivieri in stile viennese

Leggi anche: “Exultate” Natale in Canto, il concerto di Natale tra tradizione e meraviglia

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

“La Piazza che Balla”: Montevarchi festeggia il Capodanno con la musica del Nirvana; Varchi di Natale: il programma del fine settimana che precede la Natività tra cultura, spettacoli e solidarietà; Montevarchi inaugura il 2026 con il Concerto di Capodanno alle Stanze Ulivieri in stile viennese; Montevarchi come Vienna, ecco il Concerto di Capodanno.

Montevarchi. Concerto di Natale - 15, si terrà il Concerto di Natale “Gaudete”, in programma presso la Chiesa del SS. lanazione.it