Montali sottolinea l'importanza di Elkann per la Juventus, evidenziando però la necessità che abbia passione per il club. Critica la decisione di ingaggiare Comolli, esprimendo delusione. Ricorda anche il ruolo fondamentale di Marotta nel suo arrivo, mettendo in evidenza le dinamiche interne alla società e le sue opinioni sui recenti cambiamenti.

© Juventusnews24.com - Montali: «Elkann è indispensabile ma deve avere voglia di Juve. La scelta di prendere Comolli non mi è piaciuta. Marotta è arrivato grazie a me»

. Le parole. Gian Paolo Montali è un uomo dalle mille esperienze: plurivittorioso ct della nazionale di volley, dirigente di Juventus e Roma nel post-Calciopoli, advisor nel calcio inglese e organizzatore della Ryder Cup di golf in Italia. In questa intervista a Tuttosport, ripercorre la sua carriera, svelando retroscena del suo passato nel mondo del pallone e offrendo il suo punto di vista sul presente della Juve L’APPRODO AL CALCIO: LA CHIAMATA DI ELKANN – « Tutto parte da John Elkann: mi chiama alla Juve per ridisegnare lo stile del club dopo Calciopoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Leggi anche: Cabrini avverte: «Chi scende oggi in campo deve avere ben chiara una cosa. Juve da Scudetto? Se Spalletti ne parla è per un motivo»

Leggi anche: Elkann attacca i piloti Ferrari: “Si concentrino a guidare e parlino meno”. Poi mette pressione alla Juve: “Con Spalletti deve vincere”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

"I responsabili di questa situazione della Juve sono Elkann e Comolli. Non si sa ancora bene a livello internazionale perché sia stato messo un uomo il cui curriculum professionale è pari a zero come amministratore delegato. Comolli si sta comportando malis - facebook.com facebook