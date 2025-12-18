Monsieur Aznavour recensione | un biopic classico nel bene e nel male

Monsieur Aznavour si presenta come un biopic tradizionale, realizzato con intenti ambiziosi ma che, nel suo sviluppo, si lascia catturare da formule prevedibili. Il lavoro di Mehdi Idir e Grand Corps Malade offre alcune suggestioni, ma si perde in un ritmo poco originale, sacrificando la profondità a favore di una narrazione più convenzionale e superficiale.

© Movieplayer.it - Monsieur Aznavour, recensione: un biopic classico, nel bene e nel male Il duo Mehdi Idir e "Grand Corps Malade" confezionano un film dal passo nordamericano, promettendo profondità, ma lasciando presto spazio a formule funzionali, ma superficiali. Al cinema. Non accenna ad arrestarsi l'ondata del cinema transalpino che vede come proprio oggetto di interesse il mondo della musica in tutte le sue accezioni. Ondata iniziata ormai un paio di anni fa e che ha riscosso - e sta riscuotendo ancora - un successo considerevole in patria, anche a livello di premi nazionali. Ennesima testimonianza della varietà dell'industria audiovisiva francese, che non smette mai di esplorare qualsiasi possibile territorio.

