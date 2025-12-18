Mondiali la Fifa incasserà 2,47 miliardi grazie ai biglietti E mette gli spiccioli nel montepremi Times

I prossimi Mondiali promettono cifre da record, con un montepremi di oltre 650 milioni di dollari. La FIFA, intanto, incasserà circa 2,5 miliardi di euro dai biglietti, investendo parte di questa ricchezza nel premio finale. Un evento che si conferma come uno dei più ricchi e attesi nel panorama sportivo globale, con numeri che riflettono l’enorme interesse e il valore commerciale di questa manifestazione.

© Ilnapolista.it - Mondiali, la Fifa incasserà 2,47 miliardi grazie ai biglietti. E mette gli spiccioli nel montepremi (Times) I prossimi Mondiali avranno un montepremi record: 652 milioni di dollari, 550 milioni di euro. Un po' meno del 50% in più della scorsa eduzione. Eppure la Nazionale che vincerà incasserà poco meno di 50 milioni di dollari, ovvero meno della metà dei 115 milioni guadagnati dal Chelsea come vincitore del Mondiale per Club. In soldoni: le nazionali valgono la metà dei club. Per il Times, inoltre, "l'aumento di 160 milioni di sterline del montepremi è irrisorio rispetto all'aumento dei ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti che la Fifa trarrà dal torneo negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

