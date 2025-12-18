Modena vs Venezia diciassettesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nel testa a testa tra Modena e Venezia, la diciassettesima giornata di Serie B si presenta come un crocevia cruciale per le ambizioni di promozione. Le due squadre, separate da pochi punti in classifica, sono pronte a sfidarsi in una sfida che promette spettacolo e tensione, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione e avvicinarsi al sogno della massima serie. Ecco le probabili formazioni e dove seguire l’evento.

© Sport.periodicodaily.com - Modena vs Venezia, diciassettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla G ara valida per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Separate da due punti in classifica, le due squadre ambiscono a centrare il traguardo della promozione diretta. Modena vs Venezia si giocherà sabato 20 dicembre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Braglia. MODENA VS VENEZIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La vittoria esterna di La Spezia ha interrotto una striscia di quattro partite senza successi per gli emiliani, che hanno ottenuto soltanto due punti. Adesso, però, per la squadra di Sottil c'è bisogno di continuità e il match contro il Venezia è un ottimo test per capire se è uscita finalmente dal tunnel.

MODENA CALCIO, SABATO SFIDA AL VENEZIA, DUBBI SU DEFREL E MASSOLIN - Giusto qualche ora per godersi il successo esterno contro lo Spezia, poi il Modena è ripartito verso gli ultimi due difficili impegni del 2025. tvqui.it

Modena-Venezia, la prevendita del settore ospiti tocca quota 1000 - facebook.com facebook

Il #Modena torna forte su #DeLuca, ma c’è anche il #Venezia x.com

