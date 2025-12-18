Moda è crisi profonda G-Logistic avvia l’iter per cessare l’attività

La moda attraversa una crisi senza precedenti, lasciando il settore in forte difficoltà. In questo contesto, G-Logistic, azienda specializzata in facchinaggio e movimentazione merci con sede a Empoli, ha annunciato l’avvio delle procedure di cessazione dell’attività. Dopo mesi di incertezza, questa decisione segna una svolta significativa per il settore e per l’azienda stessa, riflettendo le sfide attuali del mercato.

Empoli, 19 dicembre 2025 – La doccia fredda dopo mesi di braccio di ferro. G Logistic srl, società di facchinaggio e movimentazione merci, con sede a Empoli, ha avviato le procedure di cessazione dell’attività. L’azienda fornisce in subappalto servizi di logistica per Gxo, nota multinazionale. G Logistic gestisce due importanti appalti logistici per conto di Gxo: uno a Montelupo Fiorentino, per la movimentazione di merci per i marchi Gucci e Balenciaga; l’altro a Sesto Fiorentino, relativo alla logistica dei marchi Gucci, Balenciaga e Yves Saint Laurent. Nei due siti lavorano tra 40 e 50 addetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

