Moana – Porno revolution | al teatro Fontana di Milano un monologo potente su sesso e libertà Oltre l’ipocrisia di chi lo vuole censurare

Uno spettacolo teatrale che fa discutere un intero quartiere, al punto da chiamare le telecamere di un noto programma tv per documentare l’oscenità e chiederne la sospensione. Questo l’effetto provocato da “Moana – Porno Revolution”, monologo dissacrante ed esplosivo in cartellone al teatro Fontana di Isola (Milano) in questi giorni prima delle feste di Natale. In scena, una sola attrice – una potentissima Irene Serini – che si alterna ad impersonare prima personaggi esterni e incuriositi dal mito di Moana: un uomo ossessionato, una femminista insistente, la storia dei piccoli Anita e Carletto alle prese con le prime scoperte in campo sessuale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

