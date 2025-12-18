Mo | Orlando ' molti cristiani tra i palestinesi perseguitati'

Durante il mio viaggio tra Gerusalemme Est e Cisgiordania, ho avuto l'opportunità di conoscere da vicino le sfide e le persecuzioni affrontate dai cristiani tra i palestinesi. Un'esperienza che ha evidenziato la complessità della situazione e l'importanza di un dialogo aperto e solidale. Condivido qui alcune riflessioni e osservazioni raccolte durante quei giorni intensi e significativi.

© Iltempo.it - Mo: Orlando, 'molti cristiani tra i palestinesi perseguitati' Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Come avevo anticipato nei giorni scorsi, vorrei raccontare più nel dettaglio del viaggio che ho compiuto a Gerusalemme Est e in Cisgiordania tra il 24 e il 28 di novembre con una delegazione di parlamentari del Partito Democratico, Laura Boldrini, Mauro Berruto, Ouidad Bakkali, Valentina Ghio, Sara Ferrari. La nostra visita è iniziata con un incontro importante con il Patriarca latino di Gerusalemme, monsignor Pizzaballa, che ci ha raccontato della situazione di Gerusalemme, della Cisgiordania, con gli occhi rivolti a Gaza. Sono emerse alcune cose di grande interesse e che nel racconto di ciò che avviene in Medio Oriente rischiano di passare in secondo piano".

