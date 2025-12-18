Mo' bast | manifestazione contro finanziaria guerra e precarietà

Domani, venerdì 19 dicembre, studenti e lavoratori scenderanno in piazza per esprimere il loro dissenso contro la finanziaria del governo Meloni. Una manifestazione che unisce le voci di chi si oppone alle politiche di austerità, alla guerra e alla precarietà, chiedendo un cambiamento reale e un futuro più giusto. Mo' bast: è ora di far sentire la nostra voce.

