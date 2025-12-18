Miss Finlandia perde il titolo dopo aver mimato gli occhi a mandorla

Una controversia scuote la Finlandia: la vincitrice di Miss Finlandia ha perso il titolo dopo aver condiviso sui social una foto in cui mimava gli occhi a mandorla, suscitando dure polemiche. Il governo finlandese si è scusato pubblicamente, condannando l'episodio e sottolineando l'importanza di sensibilità culturale e rispetto. Un gesto che ha acceso un acceso dibattito sulla responsabilità e le implicazioni di comportamenti inappropriati sui social media.

