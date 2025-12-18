Miss Finlandia nei guai per il gesto degli occhi a mandorla | perde la corona ma diventa idolo della destra
La recente controversia intorno a Sarah Dzafce, ex Miss Finlandia, ha acceso un acceso dibattito. Dopo il gesto degli occhi a mandorla che le è valso critiche e la perdita del titolo, la sua immagine si è trasformata, facendola diventare un'icona per alcuni movimenti di destra. Un episodio che ha suscitato discussioni sulla percezione della bellezza, i simboli e le conseguenze delle scelte pubbliche.
Da più bella del Paese a più criticata il passo è stato breve. Sarah Dzafce, che lo scorso settembre era stata eletta Miss Finlandia, ha perso il titolo ed è stata espulsa da Miss Universo. Si tratta di una "punizione" per avere postato un video in cui tirava gli occhi con le dita, fingendo che. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Miss Finlandia perde la corona: il gesto razzista sui social che le è costato tutto
Leggi anche: “Gesto scriteriato e stupido”: miss Finlandia posa sui social “con gli occhi a mandorla” e scoppia la polemica, espulsa da Miss Universo
Miss Finlandia Sarah Dzafce espulsa da Miss Universo per il gesto degli occhi a mandorla, polemica social; Miss Finlandia nei guai per il gesto degli occhi a mandorla: perde la corona, ma diventa idolo della destra.
Scandalo a Miss Universo: gesto ritenuto razzista, revocato il titolo a Miss Finlandia. Ecco cosa ha fatto Link nei commenti - facebook.com facebook
Scandalo a Miss Universo: gesto ritenuto razzista, revocato il titolo a Miss Finlandia. Ecco cosa ha fatto x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.