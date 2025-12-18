Miss Finlandia nei guai per il gesto degli occhi a mandorla | perde la corona ma diventa idolo della destra

La recente controversia intorno a Sarah Dzafce, ex Miss Finlandia, ha acceso un acceso dibattito. Dopo il gesto degli occhi a mandorla che le è valso critiche e la perdita del titolo, la sua immagine si è trasformata, facendola diventare un'icona per alcuni movimenti di destra. Un episodio che ha suscitato discussioni sulla percezione della bellezza, i simboli e le conseguenze delle scelte pubbliche.

