Miss Finlandia mima gli occhi a mandorla e perde il titolo anche il Premier si scusa | No al razzismo

Una controversia scuote il mondo della bellezza: Miss Finlandia 2025 si è scusata, ma ha perso il titolo dopo aver mimato gli occhi a mandorla, gesto ritenuto razzista. Anche il Premier Petteri Orpo ha condannato l’episodio, ribadendo il suo impegno contro il razzismo. Una vicenda che riaccende il dibattito sull’importanza di sensibilità e rispetto nelle competizioni pubbliche.

Miss Finlandia mima gli occhi a mandorla e perde la corona, l'ultradestra la imita - Il primo ministro finlandese si è scusato con i cittadini di Giappone, Cina e Corea del Sud dopo l'indignazione suscitata dai selfie pubblicati da tre membri del parlamento in cui facevano gli occhi a ... ansa.it

Miss Finlandia mima gli occhi a mandorla e perde il titolo, anche il Premier si scusa: “No al razzismo” - A nulla sono valse le scuse di Sarah Dzafce: Miss Finlandia 2025 ha dovuto rinunciare al titolo a causa del gesto razzista, su cui si è espresso anche il Primo Ministro Petteri Orpo. fanpage.it

Miss Finlandia 2025, Sarah Dzafce, è finita al centro della bufera mediatica in seguito alla diffusione sui social di una sua foto dove mima gli occhi asiatici. A causa del polverone, Dzafce ha rinunciato al titolo e chiesto pubblicamente scusa. Nonostante questo - facebook.com facebook

Sarah Dzafce, Miss Finlandia 2025, è stata privata del suo titolo dopo aver condiviso sui social media una foto in cui mimava gli occhi asiatici con la didascalia "mentre mangia con un cinese". La ragazza si è scusata, ma si è anche dimessa: "Non continuerò p x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.