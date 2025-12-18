La recente revoca della corona a Sarah Dzafce, Miss Finlandia 2023, ha scatenato un’ondata di polemiche e discussioni. La modella è stata accusata di comportamenti razzisti dopo aver pubblicato sui social una foto in cui si imita la forma degli occhi a mandorla. Un episodio che ha riacceso il dibattito sulla sensibilità e il rispetto culturale nel mondo delle competizioni di bellezza.

© Liberoquotidiano.it - Miss Finlandia con gli occhi a mandorla: "Via la corona", l'ultimo disastro buonista

A Sarah Dzafce, che ha rappresentato la Finlandia all’ultima edizione di Miss Universo, è stata tolta la corona di Miss Finlandia dopo le accuse di razzismo per una foto pubblicata sui social l’11 dicembre in cui la si vede stirare gli occhi con l’intento di mimare gli occhi a mandorla. La foto era accompagnata da una didascalia che recitava: “ Mangiamo cinese ”. Il post ha scatenato reazioni negative soprattutto in Giappone, Corea del Sud e Cina. Dzafce si è giustificata raccontando che stava cercando di alleviare il mal di testa strofinandosi le tempie e stirandosi gli occhi e si è scusata con tutti coloro che si sono sentiti offesi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

